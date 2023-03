Palmeri: «Retegui non dà quanto Dzeko. Inter pensa ad alternativa»

In serata si è parlato di report non positivo dell’Inter per quanto riguarda Retegui, nonostante il gol in Italia-Inghilterra (vedi articolo). Sempre da Sportitalia, Tancredi Palmeri durante Aspettando il weekend spiega perché Baccin per ora lo ha bocciato: il paragone è con Dzeko.

LA PRIMA SCELTA – Il gol di Mateo Retegui in Italia-Inghilterra non basta per convincere Dario Baccin. Ne parla Tancredi Palmeri: «L’Inter per ora l’ha messo da parte. È andato addirittura Baccin al Maradona, non soltanto a visionare la partita Italia-Inghilterra ma con questo obiettivo. Ci fa pensare che era già un’ipotesi, o che quantomeno l’Inter può pensare a un’alternativa alla prima punta. Romelu Lukaku ha segnato una tripletta in Svezia-Belgio stasera ma non sappiamo se sarà confermato. C’è Edin Dzeko che ha aperto al rinnovo di un anno, però chiede cinque milioni ed è difficile che glieli dia. Retegui poteva essere un’alternativa, però al momento è messo da parte. Non dà quello che può offrire Dzeko, ieri la prestazione dell’Italia non era dalla sua parte ma nonostante ciò una palla e mezza ed è riuscito a segnare. Nei movimenti e nella capacità di stare in campo, pur con una partita generosa, non ha ancora convinto l’Inter».