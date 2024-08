Palmeri: «Questo il voto al mercato dell’Inter! Scudetto? Juventus»

Il calciomercato è finito e l’Inter lo ha concluso con il colpo Palacios. Palmeri commenta l’estate interista e poi parla di scudetto con la Juventus favorita. Le sue parole su Sportitalia.it.

VOTO – Tancredi Palmeri assegna un 6 al mercato nerazzurro: «Il vantaggio di aver fatto già tutto a marzo. O forse lo svantaggio. Taremi e Zielinski rendono il mercato sufficiente, il punto è che dopo non è successo niente altro di sostanziale. E’ vero che l’Inter era quella che necessitava di meno interventi, e soprattutto non ha perso nessuno, il che vuol dire solo aggiungere e non sottrarre nulla. Dettaglio che mantiene positivo il giudizio. Ma rimane quella sensazione di ciò che sarebbe potuto essere e non è stato, perché se solo Oaktree fosse subentrato a settembre e non a giugno, adesso Dybala avrebbe la maglia nerazzurra».

Lotta scudetto Inter-Juventus: questo il pronostico

CORSA SCUDETTO – Poi Palmeri si concentra sulla lotta scudetto: «La mia favorita per lo scudetto è la Juventus! Ha eguagliato la varietà di opzioni dell’Inter: entrambe hanno due squadre, con due scelte per ogni posizione. La Juve non ha i picchi dell’Inter, ma ha la fame, nonché l’ordine implacabile di Thiago Motta. Il livello è molto simile, c’è altissima possibilità di lotta fino all’ultimo, con tutto quello che può conseguire quando si scontrano Inter e Juventus». A detta sua, dunque, i bianconeri sono i favoriti per lo scudetto, dopo gli oltre 200 milioni di euro spesi sul mercato.