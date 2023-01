Palmeri: «Prove per Asllani e Gagliardini. Gosens ha alzato rendimento»

Tancredi Palmeri, inviato dall’hotel Sheraton di Milano per Sportitalia, ha parlato della partita di questa sera tra Inter e Parma, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia.

PROVE – L’inviato di Sportitalia Tancredi Palmeri ha introdotto la sfida tra Inter e Parma di Coppa Italia, valida per gli ottavi di finale. Il giornalista ha detto: «Questa sera sarà importante anche per il ritorno in Coppa Italia dei detentori del trofeo, che però avranno 7 giocatori su 11 che vivranno il turnover. Barella e Calhanoglu, solo un semplice affaticamento perciò ci saranno per la Supercoppa Italiana, ma non è detto che ci siano in campionato con il Verona. Inter-Parma diventa probante come test per Inzaghi per capire se dare ancora fiducia in Serie A a Kristjan Asllani e Roberto Gagliardini. Robin Gosens anche avrà una possibilità, non ha rispettato le aspettative ma nelle ultime partite ha sempre dato il suo in rapporto ai minuti giocati. Ha alzato il rendimento. Risente purtroppo delle ottime prestazioni di Federico Dimarco».