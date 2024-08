Palmeri: «Per lo Scudetto ci sono 4 squadre. Inter compresa»

La giornata di campionato sta per finire: hanno vinto Napoli e Inter, ha perso a sorpresa invece il Milan. Tancredi Palmeri descrive le sue aspettative per la fine dell’anno su X.

CAMPIONATO – I nerazzurri secondo Tancredi Palmeri non sono gli unici a dover combattere per il primo posto in campionato. Il giornalista pensa ad altre per la fine della stagione, anche e soprattutto dopo gli ultimi colpi sul mercato: «Di grande impatto l’acquisto di McTominay per il Napoli. Per lo scudetto sulla carta ci sono Inter, Juventus, Napoli e Milan. Chi non riuscirà a essere all’altezza lo sarà solo per demerito suo, ma per rosa o mercato queste 4 hanno l’obbligo di competere per lo Scudetto»