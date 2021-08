Palmeri: «Oriali? Comunicato Inter freddo, le parole di Zanetti dicono altro»

Oriali è stato sollevato dal suo incarico all’Inter con un comunicato ufficiale (vedi articolo). Il giornalista Palmeri, in collegamento con “Sportitalia Mercato”, ha commentato le parole con cui i nerazzurri hanno congedato l’ex dirigente, paragonandole a quelle del vicepresidente Zanetti (vedi articolo).

MODI BRUSCHI – Tancredi Palmeri ritiene che il comunicato dell’Inter su Gabriele Oriali sia stato particolarmente gelido e che nelle parole di Javier Zanetti si possa leggere una critica al club: «Il comunicato dell’Inter per Oriali è stato abbastanza freddo, anche se non era di certo una notizia la fine del rapporto. Abbastanza brusco rispetto a ciò che rappresenta la figura di Oriali per la storia nerazzurra. Zanetti invece, con un post sui suoi social, fa urlare il disappunto verso le parole fredde del comunicato, leggendo tra le righe. Zanetti usa parole al miele e posta una sua foto con Antonio Conte, Oriali e la coppa dello scudetto. Sottolinea anche che è un uomo del club e che ha fatto la storia. Onestamente, se uno prende il comunicato ufficiale e gli mette accanto le parole di Zanetti, è pazzesco».