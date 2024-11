Palmeri netto: «Per l’Inter i rigori erano 2! Tutti intimiditi da Conte»

Le polemiche dopo Inter-Napoli non si placano e dopo l’ira di Conte, c’è quella di Tancredi Palmeri. Per il giornalista i rigori dovevano essere due.

RIGORI – Tancredi Palmeri su X non ci sta allo sbotto di Antonio Conte dopo Inter-Napoli. E sostiene che in realtà i rigori per i nerazzurri erano due e non uno: «Cioè il casino di Conte è per QUESTO?! Il piede di Anguissa che non va sul pallone ma diretto sullo stinco di Dumfries che andava invece in direzione del pallone??? Assurda mancanza di attributi o capacità di giornalisti e moviolisti, intimiditi da Conte. Questo era rigore netto per l’Inter per fallo di mano di Olivera. E anzi qui sì che è assurdo che non sia intervenuto il Var. All’Inter manca un rigore».