Palmeri: «Napoli-Lookman? Azione di disturbo contro l’Inter»

Nelle ultime ore si è parlato di un possibile inserimento del Napoli per l’acquisto di Ademola Lookman. Tancredi Palmeri ha detto la sua sul caso e sulla posizione dell’Inter su X.

TRATTATIVE – Ademola Lookman è l’obiettivo numero dell’Inter e anche il calciatore vuole unirsi al club nerazzurro. Nessuno si nasconde più e le intenzioni sono chiare da una parte e dall’altra. Tancredi Palmeri dice la sua sulla novità delle scorse ore: «Il Napoli ha contattato Lookman, ma per tempi e modi è quella che appare a tutti gli effetti una azione di disturbo per danneggiare l’Inter, non perché interessi davvero il giocatore ma per far arroccare ancora di più l’Atalanta nella non cessione»