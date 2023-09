Palmeri: «Milan, non è un’opzione perdere 5 derby consecutivi»

L’Inter ha battuto cinque volte consecutivamente il Milan nel 2023. Un dato incredibile ed unico nella storia, commentato da Tancredi Palmeri su Sportitalia.

INACCETTABILE – Palmeri non giustifica i rossoneri: «Ho fatto un sogno al contrario, un sogno molto strano diceva Paolo Rossi il saltimbanco: ho sognato che il derby di Milano finiva 5-1, non importa a favore di chi, e che poi la squadra che l’aveva perso tre giorni dopo si faceva bastare un brodino sciapo di 0-0 in casa in Champions League per vedere il lato positivo della vita. Neanche se avesse vinto bene e largo contro il Newcastle sarebbe stato sufficiente per il Milan per chiudere il capitolo derby contro l’Inter. Come se possa essere una opzione perdere non solo il quinto derby consecutivo, ma perderlo 5-1. Come se faccia parte dell’ordine delle cose».