Palmeri: «Miglior partita da Inter-Barcellona! Malcontento verso Inzaghi»

L’Inter è uscita sconfitta contro il Real Madrid con un gol beffa negli ultimi minuti. In collegamento con Sportitalia Mercato, il giornalista Palmeri ha commentato il match di Champions League tra i nerazzurri e la squadra di Ancelotti.

CAMBI – Questo il racconto di Tancredi Palmeri su Inter-Real Madrid: «C’è grande delusione dopo una serata di grandissimo tifo. Il pubblico di San Siro è uscito silenzioso. Non arrabbiato, ma deluso. L’Inter ha giocato benissimo. Onestamente non si vedeva giocare una partita di Champions League così in scioltezza in casa da Inter-Barcellona 3-1. L’Inter aveva sempre faticato nelle poche edizioni che poi ha giocato. È mancato solo il gol. C’è un po’ di malcontento nei confronti di Simone Inzaghi, più che altro per i cambi. Molti non hanno capito perché togliere Ivan Perisic o Lautaro Martinez. Edin Dzeko stava finendo la birra, i suoi appoggi si sono tramutati in palle perse. Chi è entrato non è stato all’altezza, come Federico Dimarco, che ha perso palle sanguinose, o Arturo Vidal. Non in molti si aspettavano un’Inter che potesse dominare il Real Madrid sul piano del gioco, invece ha fatto la partita per 60′. Non poteva averne fino alla fine, per questo i cambi potevano essere decisivi».