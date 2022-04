Palmeri: «Mancini pratica da tanto un bel calcio. Che gioco la prima Inter!»

Tancredi Palmeri, su Tmw radio, si è espresso sul concetto di imitazione del calcio di Guardiola da parte di alcuni allenatori odierni. Il giornalista cita Mancini e la sua prima Inter

DIVERSITÀ DI CALCIO − Palmeri dice la sua sull’emulazione del Tiki Taka targato Guardiola. Una citazione all’Inter di Mancini: «Tutti vogliono imitare Guardiola? A me piace un calcio vario dove c’è Simeone, Guardiola, Klopp. Vedo De Zerbi che lo declinano in maniera ortodossa. Roberto Mancini questo credo lo aveva già prima. L’Inter di Mancini, prima che diventasse fortissima e vincesse trofei su trofei in Italia, nei primi 2 anni giocava con una qualità e un possesso palla pazzesco. Bisogna capire come si declina. Non si deve giocare tutti come Guardiola».