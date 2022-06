Palmeri: «Lukaku? Un parametro. Lautaro Martinez via dall’Inter in un caso»

In collegamento da Londra per Aspettando Calciomercato su Sportitalia, il giornalista Palmeri si è espresso sulle questioni legate all’Inter. Per lui è difficile che Lautaro Martinez possa andare via, mentre Lukaku spinge per tornare.

DI RIENTRO? – Tancredi Palmeri fa il punto: «Rimane la questione Romelu Lukaku. È una situazione unilaterale da parte di Lukaku, che vuole fare tutto da solo. Se tre anni fa il suo trasferimento dal Manchester United all’Inter era stato architettato dal suo agente, Federico Pastorello, adesso è Lukaku che fa tutto tramite il suo avvocato. Vuole tornare al 50%, bisogna però fare i conti con l’oste: il nuovo patron del Chelsea non ha avuto nessuna dichiarazione in merito. La partita si gioca a Londra, si giocherà nei prossimi giorni ma è totalmente un gioco creato da Lukaku. L’unico parametro che abbiamo è che ha ventotto giorni per questa partita: solo fino al 30 giugno l’Inter lo può contrattualizzare con il Decreto Crescita. Lautaro Martinez? La chiamata (vedi articolo) per ora non è arrivata, forse non arriverà. Se dovesse essere venduto sarebbe per un’esigenza, ossia per esempio che non è riuscita a piazzare uno come Alessandro Bastoni. Che per ora dice di no».