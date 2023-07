Palmeri: «Lukaku? Occhio al gioco delle tre carte! Ora l’Inter teme»

Palmeri parla dell’affaire Lukaku, che ieri si è accesso dopo la clamorosa scomparsa del belga e del suo avvocato dai radar nerazzurri. Appunto l’Inter che ha aveva trovato l’accordo col Chelsea

INSOSTENIBILE LEGGEREZZA − Nel suo editoriale su Sportitalia.com, Tancredi Palmeri parla dell’intrigo Big Rom: «L’Inter bacia Romelu, che bacia la Vecchia Signora, e che bacia un’altra, forse la partita non è ancora finita perché il tempo che il belga sta prendendo è in attesa che si smuovano cosa più grosse in Europa: perché la Juve per fare cassa deve piazzare Vlahovic al PSG, perché ci sono alcune caselle d’attacco che non si sbloccano nelle big d’Europa compresa quella dei parigini stessi, e insomma perché nel gioco delle tre carte quella vincente potrebbe essere proprio quella che ancora non vedi. Di certo se l’Inter è uscita allo scoperto è perché adesso teme di essere fregata, di nuovo, dall’insostenibile leggerezza di Romelu».