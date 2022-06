Palmeri: «Lukaku ha fatto una cosa mai vista! Altri finivano per strada»

È la sera (forse…) del ritorno di Lukaku a Milano. A prescindere da quando il belga farà ritorno in Italia, in ogni caso, la certezza è l’accordo concluso fra Inter e Chelsea. Palmeri, in collegamento da Formentera per Aspettando Calciomercato su Sportitalia, dà un giudizio elogiando l’impresa dell’attaccante.

UN INEDITO – Tancredi Palmeri vede questo grande ritorno come un’eccezionalità: «Romelu Lukaku ha fatto una cosa che non si è mai vista. Non solo a livello italiano, ma a livello mondiale. Ha architettato un’operazione di mercato che ha richiesto in questa transazione quindici milioni di sconto, proveniendo da un esborso di centoquindici milioni di euro. L’avesse voluto fare un procuratore, non mi riferisco a Federico Pastorello che per altri due giorni formalmente è quello di Lukaku ma uno qualsiasi, la società avrebbe mandato il procuratore per strada. Avrebbe detto che hanno speso quei soldi e devono riscuotere almeno una certa quota di ammortamento. Invece, proprio per la volontà del giocatore e il momento eccezionale della transizione di poteri, con un nuovo proprietario, ha sfruttato i rapporti fra la propria agenzia e Todd Boehly e per una congiuntura di eventi è riuscito a fare una cosa mai vista».