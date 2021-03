Palmeri: «Lukaku forte come non mai! L’Inter con Conte c’era sempre»

Tancredi Palmeri

Tancredi Palmeri vede Lukaku nel miglior momento della sua carriera. Il giornalista, nel corso della trasmissione di Sportitalia “Aspettando il weekend”, ha parlato di come Conte abbia portato l’Inter al top.

PRIMATO GIUSTO – Tancredi Palmeri vede una spiegazione netta del primo posto: «Sono le prestazioni dell’Inter. Ovvio, senza Romelu Lukaku tu perdi qualcosa, ma l’Inter ha una sicurezza che qualche mese fa non aveva. Prima si aggrappava ai pantaloncini di Lukaku, ora lui li arma e gli altri partono. Lukaku è forte, ma così come ora non lo è mai stato, al di là di come è dentro la partita. Christian Eriksen e la Champions League sono due dettagli importanti, però nella grande foto c’è da dire anche che in due anni, da quando è arrivato Antonio Conte, l’Inter è l’unica che c’è sempre stata. Gli si può rimproverare di non aver avuto il passo finale l’anno scorso, e la Champions League, però Conte non l’ha mai fatto andare sotto. E la situazione interna, quando hai una società che non sai quanto rimarrà, potenzialmente può deflagrare in qualsiasi club. Tutti i dirigenti stanno dando meglio di prima, secondo me questo è un merito ben più grande di quello che possa sembrare».