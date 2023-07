Palmeri: «Lukaku? Chissà se nella finale di Champions League…»

Tancredi Palmeri è tornato a parlare di quanto accaduto con Romelu Lukaku, per cui l’Inter non procederà con l’operazione di acquisto dopo il tentennamento avuto per la Juventus. Le sue parole a SportItalia.

SERENITÀ − Tancredi Palmeri, su SportItalia, ha parlato così di Romelu Lukaku. Facendo riferimento sia all’Inter sia alla Juventus. Le sue parole: «Chissà quanto la serenità di Lukaku non sia stata molestata anche nella finale stessa di Champions League. Quando è entrato a partita in corso e a insaputa di tutti già covava il grande tradimento sentendosi giustificato perché non considerato la prima scelta».