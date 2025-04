Palmeri: «Lotta scudetto bellissima! Inzaghi e Conte agonisti»

La lotta scudetto in Serie A è ormai entrata nel vivo: Inter e Napoli sono a distanza di appena tre punti. La squadra di Simone Inzaghi è ancora in lotta in tre competizioni, Tancredi Palmeri esalta il campionato su X.

CORSA AL PRIMO POSTO – Inter e Napoli distano appena tre punti, la corsa al primo posto proseguirà anche nel weekend e domani inizierà la squadra di Simone Inzaghi contro il Cagliari. Tancredi Palmeri fa una critica a riguardo: «Posso dire che non apprezziamo abbastanza la nostra Serie A? Abbiamo una stagione bellissima, lotta mozzafiato per lo scudetto, la Champions e la retrocessione. Tutte che si impegnano. Ed è un lusso vedere due agonisti eccellenti come Conte e Inzaghi contendersi lo scudetto»