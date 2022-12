Palmeri: «Lautaro Martinez potrebbe aver ripreso il posto da titolare»

Tancredi Palmeri è intervenuto a Radio Sportriva per parlare degli ultimi aggiornamenti sul Mondiale, nel particolare sull’Argentina di Lautaro Martinez.

TORO – Lautaro Martinez potrebbe ritrovare il posto da titolare nella gara contro la Croazia: «Bisogna vedere se Lautaro ha ripreso il suo posto da titolare. Contro l’Olanda ha giocato Julian Alvarez e non ha fatto nulla di eccezionale. Non ha segnato solo il rigore decisivo, ha giocato bene. Nei supplementari ha sfiorato il gol più volte con a sua girata tipica. Con il rientro di Di Maria, può essere che Scaloni non voglia rinunciare al Toro». Il Toro non aspetta altro.