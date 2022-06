Palmeri: «Lautaro Martinez? A meno di 120 milioni lo regali! Un’incognita»

Lautaro Martinez è il vero crack dell’Inter, grande stagione la sua coronata ieri sera dal gol anche in Nazionale contro l’Italia. Palmeri su TMW Radio lo ritiene un giocatore troppo importante.

TORO DA CONFERMARE − Tancredi Palmeri non ha dubbi sull’attaccante nerazzurro: «Lautaro Martinez? Se tu lo vendi a meno di 120 milioni lo regali a qualcun altro. Romelu Lukaku per Lautaro Martinez? Mi terrei il Toro tutta la vita. Lukaku però può arrivare anche se rimarrà l’argentino perché se il belga dovesse arrivare lo farebbe in prestito. Possibili offerte per Lautaro Martinez? Di solito queste offerte giganti prendono una lunga rincorsa. Il PSG ha confermato Kylian Mbappé, quindi non ci penserà. C’è però l’incognita Chelsea, non sappiamo il modo di vedere il calcio del nuovo padrone. Il Manchester City ha preso Julian Alvarez ed Erling Haland, il Liverpool ha preso Luis Diaz, il Manchester United cerca un altro tipo di attaccante. Il Real Madrid ha i soldi però non credo cerchi uno al posto di Karim Benzema. L’unica ipotesi potrebbe essere il Chelsea».