Palmeri: «Lautaro Martinez grande protagonista. Si può ripetere martedì»

Lautaro Martinez riconquista l’attenzione dopo la prestazione fornita con l’Olanda ai quarti di finale dei Mondiali. In collegamento dal Qatar con Sportitalia il giornalista ed inviato Tancredi Palmeri ha parlato così dell’attaccante e del suo futuro.

CENTRALE – Lautaro Martinez sfrutta il poco tempo a sua disposizione per farsi vedere (vedi articolo). Due volte vicino al gol, poi il rigore decisivo che ha portato la vittoria all’Argentina e la conseguente semifinale. In collegamento dal Qatar con Sportitalia il giornalista Tancredi Palmeri ha parlato così dell’attaccante dell’Inter: «Lautaro Martinez ha sfiorato il clamoroso 3-2 per due volte e ha segnato soprattutto il rigore decisivo. Chissà che non decida anche la semifinale, Scaloni può dare nuova fiducia al suo attaccante più prolifico».