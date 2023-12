Palmeri: «Lautaro Martinez in dubbio col Lecce. Un ragionamento»

In vista di Inter-Lecce si fa sempre più complicata la possibile presenza di Lautaro Martinez. Descrive la situazione del capitano argentino Tancredi Palmeri in diretta a Sportitalia.

ASSENZA – C’è sempre più apprensione nei confronti di Lautaro Martinez e del suo infortunio. Riguardo quanto accaduto contro il Bologna ha parlato Palmeri: «Il capitano dell’Inter è uscito molto indolenzito in Coppa Italia. Era già da qualche minuto che caracollava in campo. Era evidentemente stanco, oltre ad avere un fastidio molto forte alla coscia sinistra. Nella giornata di venerdì arriveranno i risultati dei medici. Con tutta probabilità non lo vedremo in campo contro il Lecce, perché se pure dovesse recuperare sicuramente non giocherà dall’inizio. Inzaghi difficilmente lo rischierà, anche perché dopo la gara di sabato, ci sarà anche la sfida contro il Genoa il 29 dicembre e non una pausa natalizia».