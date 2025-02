Palmeri: «Juventus metterà Inter in posizione difficile. Un altro ‘problema’»

Tancredi Palmeri ha espresso il suo punto di vista in merito al derby d’Italia, indicando i punti di forza e le debolezze con cui l’Inter si presenta alla sfida con la Juventus.

IL COMMENTO – Tancredi Palmeri ha presentato Juventus-Inter dalle colonne di Sportitalia.it, esponendosi sullo stato in cui i nerazzurri arrivano al match. Il giornalista ha posto l’accento sul modo in cui l’Inter esce dal doppio confronto con la Fiorentina: «La squadra nerazzurra 10 giorni fa ha subìto la sconfitta statisticamente più pesante degli ultimi 6 anni, ha reagito da par suo lunedì, ma pur con tutta la ferocia ha dovuto faticare fino all’ultimo per avere ragione della Fiorentina. La verità è che non si può tirare la carretta per due anni consecutivi quando il tuo regno si basa sul bel gioco e il dominio e non la speculazione, e l’Inter comincia a mostrare la corda del dover sempre andare al massimo».

Palmeri su una possibile ‘assenza pesante’ per l’Inter contro la Juventus

IL RAGIONAMENTO – Palmeri ha poi proseguito riflettendo su come l’assenza del miglior Thuram possa incidere sull’andamento della gara: «In più, che ce la faccia a scendere in campo o meno, contro la Juventus ci sarà in ogni caso al massimo un Marcus Thuram a mezzo servizio. Per colui che è finora l’MVP del campionato è una condizione particolarmente limitante, ma lo è ancora di più per l’Inter che ancora deve aspettare il miglior Calhanoglu».

RISCHIO NERAZZURRO – Infine Palmeri ha sottolineato come il fatto di avere il pallino del gioco possa indurre l’Inter in errore: «A Firenze aveva sulla carta tutto a favore, ma si è fatta mettere nel sacco dalla motivazione della Fiorentina e proprio dallo schieramento a testuggine che l’ha sfiancata in contropiede. Per Inzaghi sarà necessario aumentare i giri. Thuram o non Thuram e a prescindere dal pensare di essere superiore».