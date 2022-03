Palmeri: «Juventus-Inter, un jolly. Recupero a Bologna? Dico questa data»

Tancredi Palmeri, ospite negli studi di Sportitalia, ha parlato del match tra Juventus e Inter dopo la sosta. Poi, fa una previsione sul recupero col Bologna

PREVISIONI − Palmeri sul recupero tra Bologna e Inter e non solo: «Dico il 4 maggio probabilmente come data per il recupero di Bologna-Inter. Se l’Inter riuscisse a tenere quel fiato sul collo al Milan prima delle ultime quattro rimanendo a sei punti prima del recupero allora potrà farcela. Juventus-Inter è il jolly per i nerazzurri».