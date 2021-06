Secondo Tancredi Palmeri Barcellona, Juventus e Real Madrid saranno escluse dalla Champions League per i prossimi due anni, a causa della vicenda Superlega (vedi articolo). Ecco cos’ha detto il giornalista, ospite della trasmissione “Sportitalia Mercato”.

ESCLUSE! – Tancredi Palmeri è quasi certo: «Fra circa sette giorni dovrebbe arrivare la sanzione di squalifica per Juventus, Barcellona e Real Madrid. La volontà politica è che la squalifica arrivi entro il 10 giugno, giorno del Congresso UEFA a Roma e alla vigilia dell’inizio degli Europei. L’UEFA non vuole che questa notizia oscuri la competizione, nel momento in cui dovesse ovviamente uscire. La Commissione Disciplinare non dipende direttamente dall’UEFA, è indipendente, però la volontà politica è in quel senso. Il fatto che gli ispettori e la commissione siano stati scelti esattamente un giorno dopo che sono finiti i campionati indica l’orientamento amplissimo verso cui si va. Ossia che è probabile che Juventus, Real Madrid e Barcellona vengano escluse per due anni dalla Champions League».

QUALI SVILUPPI? – Palmeri spiega i passaggi successivi di Barcellona, Juventus e Real Madrid: «Faranno ricorso al TAS a Losanna, chiederanno anche la sospensiva che dovrebbe essere concessa. A meno che almeno una fra Napoli, Betis e Real Sociedad (che subentrerebbero alle tre, ndr) faccia ricorso al TAS dicendo di avere il diritto di giocare questa Champions League. È una roulette russa».