Palmeri: «Inzaghi aveva il veleno. Pareggio giusto tra Genoa e Inter»

Tancredi Palmeri, al termine del pareggio tra Genoa e Inter, nel corso della puntata di Calcio Weekend su Sportitalia, ha commentato il punto guadagnato da Simone Inzaghi.

GIUSTO – Simone Inzaghi è uscito dal Marassi con un punto sofferto. Prima giornata di Serie A con il bicchiere mezzo pieno per l’Inter che si fa riprendere solo nel finale dopo la rimonta di Marcus Thuram. A Sportitalia ne ha parlato anche Tancredi Palmeri. Queste le parole del giornalista: «Quando l’Inter non meritava di stare avanti rimaneva in partita, la gara l’ha fatta comunque l’Inter. Ma per tanta parte del secondo tempo non è stata brillante, così come una parte della prima frazione. Gilardino aveva preparato un blocco stretto, applicando una tattica sul fuorigioco notevole che stava funzionando, un po’ meno nel finale. Lo scatto, i cambi di Simone Inzaghi hanno cambiato. Lautaro Martinez è tornato solo dieci giorni fa, ha messo Taremi al posto di Calhanoglu. Forse si poteva cambiare prima Lautaro Martinez, ma poi con i cambi che fa Inzaghi la partita l’aveva vinta. Yann Bisseck è stato ottimo».

Inter, attesa nei cambi. La critica

CRITICA – Tancredi Palmeri infine, muove una piccola critica al tecnico dell’Inter. «Inzaghi? La critica che si può muovere, è che nel secondo tempo vuoi anche il cambio del capitano, ha aspettato un po’ troppo e ha lasciato tanti minuti all’inerzia della partita. Il pareggio alla fine è giusto se si va a vedere l’economica completa della partita. Gilardino ha smorzato gli spazi, poi sono stati sempre pronti a sfruttare le imprecisioni fatte dell’Inter. Inzaghi ha ricalcato il pensiero di Bastoni, che hanno regalato due gol. Aveva il veleno per come era finita la partita, ma era comunque felice per la prestazione. nel secondo tempo sicuramente ha avuto bisogno di sentire il sale sulle corda per iniziare ad alzare l’asticella».