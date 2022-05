Palmeri: «Inzaghi inadatto? Fuori luogo, le insufficienze all’Inter sono altre»

Tancredi Palmeri, su Tmw Radio, ha analizzato il lavoro di Inzaghi nel day-after della 38esima e ultima giornata di campionato. Il giornalista giudica positivamente la stagione del tecnico dell’Inter

FUORI LUOGO − Secondo Palmeri, sbagliato ritenere Inzaghi un allenatore non da Scudetto: «Inzaghi inadatto? No, ha fatto sembrare ovvia la vittoria dello scudetto. Per le difficili premesse estive, per come ha giocato l’Inter e come è andato il campionato è fuori luogo considerarlo come inadatto. Ha sbagliato la partita di Bologna e l’ha pagata caro. Le insufficienze nella stagione sono solo per i rincalzi di centrocampo».