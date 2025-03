Palmeri: «Inzaghi rinnoverà con l’Inter! Ha fatto una richiesta»

L’Inter sta per rinnovare il contratto di Simone Inzaghi, ma aspetterà la fine della stagione. Tancredi Palmeri aggiunge una cosa sull’allenatore su Sportitalia.

RINNOVO – Non c’è ancora la certezza, ma la fiducia sulla permanenza a lungo termine del mister sì. Tancredi Palmeri lo ha confermato spiegando le aspettative di Inzaghi: «L’Inter come società ha il dettame di entrare in stagione con allenatore che non è in scadenza. L’allenatore deve sempre avere il contratto. Simone Inzaghi la scorsa estate dopo aver vinto ha avuto due proposte inglesi importanti tra cui quella del Liverpool. Questa univa sia il lato sportivo che quello economico. Poi ha preso Slot. In verità il Liverpool non ha fatto i passi giusti verso Inzaghi: la proposta economica e sportiva non era migliore così tanto di quella dell’Inter. Inzaghi si è fatto due conti e ha preferito continuare a valorizzare il suo lavoro con i nerazzurri. A ottobre ha rifiutato di lasciare per andare al Manchester United. Vuole crescere con il progetto sportivo, ma chiede una cosa per il futuro rinnovo. Stavolta ci dev’essere un mercato vero, non solo con quello che si incassa e con i svincolati. Inzaghi ha fatto incassare 170 milioni con i suoi risultati, si aspetta perciò almeno 70 milioni da investire in estate»