Palmeri: «Inzaghi non ne fa una questione di soldi! Incontro a tre»

Tancredi Palmeri parla del futuro di Simone Inzaghi. L’allenatore, nella giornata di domani, comunicherà la sua decisione all’Inter: rimanere a Milano oppure lasciare definitivamente il club. Le ultime da Milano.

INCONTRO CHE CHIARIRÀ IL FUTURO – In collegamento da Piazza Duomo per Sportitalia, Tancredi Palmeri si è espresso sul futuro di Simone Inzaghi. Domani l’incontro decisivo con la società. Questo il commento del collega: «Vediamo se domani faranno la festa a qualcuno. Mentre c’era una finale di Champions League che si approssimava quasi tutte le grandi hanno cambiato panchina, tranne il Napoli. Domani pomeriggio l’incontro. Ancora non si sa, ma dovrebbe essere nel primissimo pomeriggio. Ci sarà l’incontro tra Simone, Beppe Marotta e Piero Ausilio. L’Inter ribadirà la sua voglia di andare avanti con Simone Inzaghi, è una volontà determinata. Inzaghi non ne fa una questione di soldi, non ne fa una questione di uno o due anni in più. Inzaghi chiederà garanzie sul mercato. Ha un pugno di ore dall’incontro, lo striscione sotto casa sua che recita: “orgoglio nerazzurro”. Quanto a Monaco tanto a Milano passavano tifosi dell’Inter che volevano la permanenza dell’allenatore. In verità, al di là di quanto si possa dire sui social, molti vorrebbero che lui rimanga».