Palmeri: «Inzaghi, manca solo una cosa per la riconferma! Conte…»

Tancredi Palmeri, all’interno del suo editoriale su Sportitalia.com, parla a proposito di Simone Inzaghi e del suo futuro con l’Inter

ALTRO CHE DNA EUROPEO − Nel suo editoriale su Sportitalia.com, Tancredi Palmeri parla a proposito del futuro di Simone Inzaghi: «Venghino siori venghino al gran ballo degli allenatori, quello che inizia l’ultima settimana di maggio e si protrae fino a poco dopo la metà di giugno, e forse appassiona pure di più del calciomercato.Non a caso Aurelio De Laurentiis incapace di resistere alla tentazione di prendersi la scena, ci si è fiondato al grido “Napoli sono io”, e ha contattato l’élite degli allenatori dello scibile umano.Chi l’avrebbe mai detto che tra le grandi il più sicuro di mantenere il posto sarebbe stato Simone Inzaghi, a cui serve un punto per la definitiva riconferma e poi 14 giorni per imparare a levitare sopra la furia del Manchester City. Sugli altri invece si scatena la variabile Conte, che non avrà soldi da incassare come nell’anno del fermo al Chelsea, e dunque se sarà totalmente ristabilito fisicamente avrà lo spazio per rimettersi clamorosamente in gioco in Italia».