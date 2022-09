Palmeri: «Inzaghi, frase non casuale! Due significati. Cambia qualcosa?»

Inzaghi ha stupito molto nel corso della conferenza stampa di presentazione di Inter-Roma con una frase che semplicemente promuove se stesso e il suo lavoro (vedi articolo). Tancredi Palmeri, intervenuto nel corso della diretta di Sportitalia, interpreta l’uscita del tecnico nerazzurro in due modi differenti

SORPRENDENTE – Simone Inzaghi ha tirato fuori l’orgoglio alla vigilia di Inter-Roma, sorprendendo un po’ tutti come spiega Tancredi Palmeri: «Il titolo principale è l’orgoglio di Inzaghi perché incredibilmente l’umile Simone Inzaghi, che conosciamo da tempo e non si annovera di certo tra gli Allegri o i Mourinho, vale a dire tra quelli che si irrigidiscono, oggi ha tirato fuori l’orgoglio due volte con una farse non causale quando dice ‘ovunque io sia arrivato ho dimezzato le spese, aumentato i ricavi e portato trofei’».

DUE OPZIONI – Palmeri interpreta la frase di Inzaghi in due diversi modi: «La dichiarazione può significare due cose: punto A che magari cambia qualcosa nella maniera di reggere il manico della squadra, magari sarà più duro e netto e pretenderà una risposta immediata. Però nello stesso tempo chi ha i muscoli non ha bisogno di mostrarli, quindi questa uscita può tradire un po’ di insicurezza relativa all’ambiente circostante».