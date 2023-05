Palmeri: «Inzaghi, forse bugie bianche! A un passo da tre leggende»

Palmeri fa il punto della situazione sull’Inter di Inzaghi alla vigilia della finale di Coppa Italia contro la Fiorentina. Di seguito le dichiarazioni del giornalista in collegamento da Roma, dove domani alle ore 21.00 andrà in scena la sfida, per Sportitalia.

MERITO – Alla vigilia di Inter-Fiorentina, Tancredi Palmeri parla di Simone Inzaghi, a un passo dal terzo trofeo di Coppa Italia in carriera. Così l’inviato di Sportitalia: «L’Inter arriva a questa finale di Coppa Italia da detentrice. Come ha sottolineato Inzaghi in conferenza stampa, i nerazzurri si sono guadagnati tutto quello che hanno adesso. Il merito di tutta la squadra e della società è stato quello di non cercare il colpevole. Sette giorni lunghi di riconferma, da quando Giuseppe Marotta ai nostri microfoni lo ha dichiarato. Anche oggi Inzaghi ha ribadito che sarà al 100% l’allenatore dell’Inter nella prossima stagione (vedi dichiarazioni). Non sappiamo se le sue sono bugie bianche o no ma la realtà dei fatti è che arriva alla fine della stagione con queste due finali. Così come lo fa la Fiorentina. Inzaghi potrebbe raggiungere le leggende come Nereo Rocco, Niels Liedholm e Eugenio Bersellini, che hanno vinto tre Coppa Italia nella storia. Finora ne ha vinte due, una con la Lazio e una con l’Inter, perdendo anche una finale».