Palmeri: «Inter, una vittoria che può valere tanto! Ecco perché»

In attesa della partita di questa sera tra Inter e Monaco, Tancredi Palmeri, giornalista di Sportitalia, ha commentato la sfida che darà gli ultimi verdetti di Champions League.

INTERESSI – Tancredi Palmeri, in collegamento da San Siro in vista della partita di questa sera tra Inter e Monaco, ha commentato il match che andrà in scena al Meazza. Queste le parole del noto giornalista di Sportitalia: «L’Inter ha in palio una somma di dieci milioni di euro per una partita decisiva. C’è una grande differenza tra chi arriva nelle prime quattro posizioni e chi invece termina oltre. Questo aspetto ha un peso considerevole a livello societario. Per i calciatori, la priorità è sicuramente quella di qualificarsi direttamente agli ottavi di finale, e con una vittoria l’Inter si assicurerebbe un posto tra le prime quattro».

Inter, calendario fitto post-Champions

IMPEGNI – Tancredi poi, ha commentato il calendario dell’Inter: «Il calendario è fitto di impegni, con il derby tra soli quattro giorni, poi la Juventus e la Fiorentina. Inzaghi dovrà fare attenzione a non sovraccaricare troppo la squadra, quindi ci saranno dei cambiamenti ragionati nella formazione. A sorpresa, Arnautovic dovrebbe essere schierato, mentre Taremi non si è allenato a causa di un’infiammazione addominale e quindi difficilmente giocherà. Credo che a far da coppia ad Arnautovic sarà Marcus Thuram e non Lautaro Martinez».