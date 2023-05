Palmeri: «Inter, vittoria col Sassuolo crea entusiasmo! Ora fiducia»

Tancredi Palmeri, inviato da SportItalia a San Siro, ha parlato così nel post-partita di Inter-Sassuolo (vedi articolo). Le sue parole dopo la vittoria di questa sera è stata fondamentale in ottica qualificazione in Champions League.

FIDUCIA − L‘Inter ha vinto contro il Sassuolo segnando quattro importanti gol. La vittoria di oggi rimescola le carte in tavola in classifica di Serie A (vedi articolo). Le parole di Tancredi Palmeri a SportItalia: «All‘Inter riesce una cosa che non accadeva da otto mesi, ovvero vincere una partita pur non essendo la squadra migliore in campo. Romelu Lukaku c’è e ha davvero ricordato il Big Rom di due anni fa. Viene il dubbio se dev’essere fatto partire titolare con il Milan perché ha fatto vedere a che livello è. Ma lui stesso ha detto che decide il mister e che l’Inter viene prima di tutto, Marcelo Brozovic è stato pulito, ha giocato con qualità. Qualche scricchiolio c’è stato in difesa, con D’Ambrosio e De Vrij che hanno lasciato grossi spazi, ma l’entusiasmo è comunque tanto anche grazie alla vittoria. La mezz’ora piena di calcio dell’Inter è arrivata con l’ingresso in campo di Lautaro Martinez. Il triangolo Lukaku, Brozovic, Lukaku ha determinato la partita. L’Inter ha così un piede e mezzo in Champions League. Simone Inzaghi ha avuto quasi tutto da questa partita. Ha raccolto i tre punti. Ora deve sperare che questa fiducia e questo momento ottimale non lo tradisca».