Palmeri: «Inter vittoria meritata, specie dopo dieci anni di dominio altrui»

Tancredi Palmeri, ospite di “Sportitalia Mercato”, non vede rivali per la vittoria finale dell’Inter. Un traguardo pieno di meriti, non ultimo l’interruzione del dominio Juventus.

MERITI PIENI – L’Inter domina la classifica di Serie A e inizia a staccare sempre più le dirette rivali. Con la vittoria contro il Bologna, i nerazzurri ora hanno otto punti più del Milan, dieci più dell’Atalanta e dodici più della Juventus. Si avvicina così la vittoria finale, secondo il giornalista Tancredi Palmeri. Ecco le sue parole a Sportitalia: «L’Inter ha già vinto? Direi di sì, non lo dico troppo forte sennò i tifosi mi vengono a cercare. Ma sarebbe una vittoria piena di meriti, soprattutto perché arriva dopo dieci anni di dominio altrui, della Juventus».