Palmeri: «Inter, dall’UEFA chiarimento sulle sanzioni per la violazione»

Inter, Juventus, Milan e Roma sono fra i club italiani che risultano destinatari di sanzioni dell’UEFA per violazioni del fair play finanziario (vedi articolo). Palmeri, in collegamento da Istanbul per Sportitalia Mercato, chiarisce su cosa toccherà alle società.

LA SITUAZIONE – Tancredi Palmeri precisa: «Stamattina è rimbalzata la notizia delle nuove sanzioni che l’UEFA prepara per violazione del fair play finanziario a dieci club europei, fra cui Juventus, Inter, Milan e Roma delle italiane. Da fonti ufficiose, ma interne, mi hanno chiarito che non si tratta in nessuna maniera di una sorpresa per i club. Si tratta semplicemente del settlement agreement discusso da mesi, non dovrebbe essere nessuna sanzione pesante. È il processo che i club italiani stanno portando avanti da mesi».