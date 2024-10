Palmeri: «A Roma l’Inter ha tutto da perdere. Conta una cosa»

La Roma ospiterà l’Inter nell’ottava giornata del campionato di Serie A. Sul punto si è espresso il giornalista Tancredi Palmeri, sottolineando le difficoltà presenti lungo il percorso per i nerazzurri.

LA SFIDA – Roma-Inter sarà una delle partite clou dell’ottava giornata della Serie A 2024-2025. La formazione allenata da Simone Inzaghi si trova momentaneamente a quota 14 punti in classifica, distante 2 lunghezze dal Napoli capolista. Per questa ragione la sfida contro i giallorossi avrà un peso specifico ulteriore rispetto al fatto stesso di fronteggiare una squadra di livello come la Roma. L’obiettivo di non perdere terreno dai partenopei, che nello stesso turno giocheranno al Castellani di Empoli per confermare il proprio primato, diventa ancora più avvertito alla luce del prossimo confronto con la Juventus.

Tancredi spiega perché Roma-Inter sia una sfida complicata sul piano mentale

IL PENSIERO – Proprio in merito alle insidie che si manifestano nel contesto dell’incontro con la Roma, il giornalista Tancredi Palmeri ha così descritto la situazione dell’Inter in un articolo pubblicato su Sportitalia.com: «Se Conte gira primo giocando male o comunque non dominando e non avendo ancora il proprio gioco, figuriamoci cosa sarà il Napoli quando giocherà bene. Sapendo che tra 8 giorni potrebbe addirittura già essere a +5 sulle inseguitrici. Per questo l’Inter ha tutto da perdere a Roma. Perché teoricamente non vincere o essere sconfitti all’Olimpico fa assolutamente parte della normalità anche se ti giochi lo scudetto, ma non se hai già disperso 7 punti che dovevano essere tuoi come contro Genoa, Monza e derby in casa».