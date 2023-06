Palmeri: «L’Inter ha negato trattative per Barella! Lukaku-Milan tutto strano!»

Palmeri analizza alcune situazioni di mercato dell’Inter, a partire dall’offerta del Newcastle di Barella alla voce odierna sull’interesse del Milan per Lukaku, finendo al sostituto di Dzeko. Così il giornalista sul canale Twitch di TV Play.

OFFERTE E RIFIUTI – Tancredi Palmeri esprime le proprie opinioni sul mercato dell’Inter: «Nicolò Barella è stata la prima scelta del Newcastle, che poi ha dovuto virare su Sandro Tonali. L’Inter non dice di no alla prima offerta ricevuta perché se tu dici che il prezzo ancora non va bene loro torneranno ad offrire. Se invece dici che non sei interessato a trattare non torna più nessuno. L’Inter non si è seduta a trattare per Barella cosi come non si sedette a trattare per Milan Skriniar. Romelu Lukaku ha già detto no all’Arabia Saudita e quindi non ci sono state ulteriori offerte. Mi sembra estremamente determinato a voler rimanere all’Inter. Il Chelsea sta incassando tanti soldi quindi magari Lukaku sta anche pensando che il tempo è della sua parte. Milan interessato? Secondo me non c’è proprio nessuna possibilità. Anche potessero mi sembra strano visto che Lukaku sta facendo il diavolo a quattro col Chelsea per rimanere all’Inter. Anche tenendo Lukaku, il club nerazzurro deve sostituire bene Edin Dzeko. Perché nonostante il bosniaco non era in grado di fare metà stagione al top ha comunque fatto 14 gol nell’anno passato nelle partite ufficiali».