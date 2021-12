Palmeri: «Inter, Torino avversario vivissimo. Grande partita dei nerazzurri»

Tancredi Palmeri, intervenuto su TMW Radio, ritiene quella dell’Inter di ieri una grande partita contro un Torino molto ostico e difficile. Inoltre, ultima gara prima di Natale sempre complicata

GARA DIFFICILE − Palmeri ritiene la gara contro il Torino complicata per i nerazzurri ma vinta molto bene: «Conferma più pesante di quella recentemente. Era una gara difficilissima per l’Inter perché c’è il rischio di chiudere il trolley prima del previsto ed andare in vacanza. Il Torino con le grandi ha perso 1-0, figurati se puoi distrarti, poi chiude le partite increscendo. L’Inter ha vinto di misura ma ha fatto una grande partita, l’Inter ha giocato sopra ritmo. Non è un 1-0 per caso. E’ stato un risultato di misura perché di fronte c’era un avversario vivissimo».