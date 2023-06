Palmeri: «Inter sta perdendo tre pedine, l’anno prossimo…»

Il mercato dell’Inter è stato fino ad ora più di addii che di nuovi arrivi. Tancredi Palmeri fa notare un particolare su Sportitalia a proposito dell’ultima stagione.

RICAMBI – Tancredi Palmeri ha commentato in questo modo il mercato nerazzurro fino ad ora: «Bellanova si sta accasando al Torino, Dzeko sta andando al Fenerbahce, Skriniar lo sappiamo da tempo che andrà al PSG. L’Inter pensa a Frattesi, però in realtà perde tre pedine che sono ora da sostituire. Bisseck arriva per la difesa, ma non è livello di Skriniar. La scorsa stagione Simone Inzaghi ha sempre avuto la coperta lunga con due giocatori per ogni ruolo, l’anno prossimo non so».