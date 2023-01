Palmeri: «Inter, seconde linee non all’altezza! Male Bellanova e Asllani»

Tancredi Palmeri è tornato a parlare della sfida vinta in Coppa Italia dall’Inter contro il Parma. Il giornalista in collegamento video con gli studi di Sportitalia ha parlato dei singoli.

SECONDE LINEE – Palmeri attacca duramente le seconde linee dell’Inter, anche Bellanova e Asllani: «La qualità delle seconde linee non è stata minimamente all’altezza della sfida (contro il Parma, ndr), non lo è stato Raoul Bellanova e non lo è stato soprattutto Joaquin Correa. Lo è stato un po’ Robin Gosens, anche Danilo D’Ambrosio. Male anche Roberto Gagliardini e Kristjan Asllani. Simone Inzaghi ha dovuto ricorrere ai quei pochi titolari che erano in campo e quelli che sono entrati, molto bene Matteo Darmian, Federico Dimarco ed Edin Dzeko. L’Inter ha fatto il suo dovere vincendo».