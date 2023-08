Palmeri: «Inter favorita nei pronostici scudetto, ecco perché»

Riparte oggi il campionato di Serie A, con – tra le altre – la sfida tra Inter e Monza in programma questa sera a San Siro. Nel suo editoriale per SportItalia, il giornalista Tancredi Palmeri ha spiegato perché i bookmakers diano per favoriti con distacco i nerazzurri.

QUOTE SCUDETTO – Tancredi Palmeri ha spiegato così i motivi che vedono i bookmakers dare l’Inter come la grande favorita per lo scudetto: “La finale di Champions League ha traviato totalmente la valutazione sulla squadra e prima delle defezioni della rosa. Tra i bookmakers, i trend setter sono quelli asiatici e le piattaforme europee e italiane adattano le proprie quote su quelle asiatiche, che vedono proprio i nerazurri favoriti con distacco. Ma nessuno si sognerebbe mai di assegnare, in Italia, un margine così netto ai nerazzurri. Quest’anno la lista delle favorite non è affidabile“.