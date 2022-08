Palmeri: «Inter, la scioltezza del Milan fa paura! Al derby all’opposto»

Mancano solo sei giorni al primo derby stagionale fra Inter e Milan, che si giocherà sabato alle 18. Palmeri, in collegamento con Calciomercato Live Weekend su Sportitalia, vede qualcosa in più dai rossoneri.

APPROCCIO DIVERSO – Tancredi Palmeri mette a confronto le due milanesi in vista della stracittadina: «Meazza caldissimo, si vede che manca una settimana al derby. Il Milan ha ritrovato l’entusiasmo perso a Bergamo, arriva il derby e vede tutto in un’altra maniera. Fa quasi paura all’Inter la scioltezza con cui il Milan ha vinto questa partita: o si sta creando un vallo fra le prime otto e le altre, perché l’anno scorso il Bologna aveva creato pericoli alle grandi ed è stato spazzato via, oppure quest’anno il Bologna rischia davvero. Il Milan però ha ritrovato certe certezze: Olivier Giroud è tornato a fare novanta minuti e prima dal 1′ di Charles De Ketelaere non banale. Se uno guarda attraverso il prisma di questa giornata come arrivano al derby le due milanesi è assolutamente all’opposto».