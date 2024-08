Palmeri: «Inter, rischio emergenza. Un motivo principale»

Mentre prosegue il calciomercato, a una settimana dall’inizio del campionato, Tancredi Palmeri fa il punto sulle scelte dell’Inter. E soprattutto di un’emergenza che potrebbe riproporsi a stagione in corso.

RISCHI – Dopo i tre colpi Mehdi Taremi, Piotr Zielinski e Josep Martinez, l’Inter ha di fatto chiuso i rubinetti in entrata. Sebbene ci siano ancora alcune lacune da colmare, specialmente in difesa e in attacco. E proprio di questo parla il collega Tancredi Palmeri nel suo editoriale per SportItalia.it, confermando una scelta ‘pericolosa’ da parte dei nerazzurri: “L’Inter sta prendendo rischi. Il primo è la carta d’identità, che sta presentando il suo conto nel precampionato con una serie di infortuni mai capitati l’anno scorso. Vedremo se sarà una coincidenza o se lo scorso anno è stato un incantesimo, ma non prendendo due forze fresche in difesa e in attacco, i nerazzurri si espongono a un rischio emergenza alto“.