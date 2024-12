Palmeri: «Inter, due qualità importanti. Solo un’incertezza!»

Tancredi Palmeri ha elogiato due qualità dell’Inter, dal suo punto di vista essenziali per vincere, aggiungendo solo un interrogativo per il futuro.

IL RAGIONAMENTO – L’Inter si trova momentaneamente al terzo posto in classifica in Serie A con 34 punti all’attivo, a 4 lunghezze dal Napoli capolista, che però ha due partite in più. Contro il Como, la squadra meneghina punta al terzo successo consecutivo, dopo quelli convincenti contro la Lazio e l’Udinese. Sul tema più generale delle ambizioni di scudetto dei nerazzurri si è espresso il giornalista Tancredi Palmeri dalle colonne di Sportitalia.it: «Il gioco è ciò di cui dispone l’Inter, il migliore d’Italia, oltre a una mentalità che finalmente fa accettare anche di vincere pur non giocando alla grande, cosa che peraltro accade poco. Il solo limite è quello di essere all’altezza dei tanti impegni».