Palmeri: «Inter, pullman già al Camp Nou. Xavi prepara una ‘barcellonata’»

Palmeri dà gli ultimi aggiornamenti alla vigilia di Barcellona-Inter. Il giornalista, in collegamento dal Camp Nou, aggiorna sulle probabili formazioni delle due squadre. Secondo l’inviato di Sportitalia l’allenatore blaugrana avrebbe in serbo qualcosa per i nerazzurri.

BARCELLONATA – Tancredi Palmeri, in collegamento dal Camp Nou, aggiorna sulle ultime di Barcellona-Inter: «Nella conferenza stampa di stasera Xavi ha voluto disinnescare le polemiche. Però ha chiesto una “caldara”, un clima caldissimo da parte dei tifosi blaugrana. L’Inter, intanto, si porta avanti con il lavoro: ha già parcheggiato il pullman al Camp Nou. La formazione che metterà in campo Simone Inzaghi (vedi intervista)? La versione più credibile adesso è quella del 3-5-2 per l’Inter. Con Edin Dzeko e Lautaro Martinez davanti, un classico come all’andata. Anzi, forse, persino con Denzel Dumfries e non Matteo Darmian. Pare, invece, che Xavi stia preparando una “barcellonata” clamorosa per l’Inter. Ovvero giocare con un difensore di ruolo. La pazza idea è andare con il 3-4-3, mettendo al centro della difesa Frenkie de Jong. Quindi un regista andrebbe centrale per fare una costruzione non dal basso, ma proprio dalla cantina».