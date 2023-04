Palmeri: «Inter da psicanalisi. A San Siro una curiosità nel post!»

Tancredi Palmeri ha parlato della sconfitta dell’Inter contro la Fiorentina 0-1. Il giornalista ha rivelato un piccolo retroscena curioso sulla reazione di San Siro

PARTITA FOLLE − Tancredi Palmeri, in collegamento da San Siro per Sportitalia, si è espresso così sulla sconfitta dei nerazzurri: «A San Siro non c’è stato un fischio, lo stadio era molto deluso ma non ha mai fischiato. Sentivo frasi come “Che ci andiamo a fare a Lisbona”. L’Inter è davvero da psicanalisi, espressione che i tifosi interisti hanno sentito nei decenni a intervalli regolari e frequenti. Partita folle, hanno sbagliato entrambe. La Fiorentina una volta in meno, l’Inter ha sbagliato cose assurde come se volesse entrare in porta con tutto il pallone. Il segnale più preoccupante dall’85’ fino alla fine, ha giocato più tonicamente la Fiorentina. L’Inter invece che spingere non ha avuto la forza dell’arrembaggio ed era evidente che fosse per sfiducia mentale».