Palmeri: «Inter, che primo tempo a Madrid! Lukaku? Colpo nerazzurro»

Tancredi Palmeri, in collegamento su TMW Radio, è ritornato a parlare della sconfitta dell’Inter contro il Real Madrid. Qualche battuta anche su Lukaku

LUKAKU − Palmeri analizza la situazione dell’attaccante belga: «Incredibile come cambi il suo rendimento. È un giocatore che ti da tutto ma ha bisogno di un allenatore che gli si dedica tanto. Antonio Conte lo ha svezzato con un allenamento personalizzato, migliorandolo nei movimenti. L’avendolo venduto a 115 è sicuramente stato un gran colpo dell’Inter anche se il prezzo era quello. Anche se i giocatori non sono dei fiche. All’Inter avrebbe più o meno continuato a fare bene, ma sicuramente il club non ci ha perso con Romelu Lukaku».

MADRID − Palmeri è poi ritornato a parlare della gara del Bernabeu: «Sbagliato criticare le italiane in Europa, dell’Inter avete visto solo il risultato o l’intera partita perché l’Inter è andata a fare un primo tempo pazzesco al Bernabeu, io raramente ho visto una squadra chiudere il Real Madrid così in casa. Nel primo tempo, ha fatto 13 tiri. Sull’approccio e la preparazione si può lavorare, ma è mancata l’esperienza».