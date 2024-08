Palmeri: «L’Inter poteva prendere questi 2, ma Oaktree irremovibile»

Palmeri racconta le ultime mosse del calciomercato dell’Inter, ma al contempo esprime la sua sensazione su due giocatori non arrivati.

CHIUSO – Dalle colonne di Sportitalia.it, Tancredi Palmeri si è espresso sugli ultimi sette giorni di calciomercato con analisi sull’Inter: «A -7 precisi dalla folle fine del mercato a mezzanotte in contemporanea con Inter-Atalanta (spoiler: no, non chiuderò la porta, ci sta tutto il servizio d’ordine preparato che pensa solo a come bloccare me, ed evidentemente non sono George Clooney e accanto non ci sono gli Ocean’s Eleven), vediamo quello che succederà ancora sul mercato, che raramente come quest’anno con quello che avverrà negli ultimi giorni determinerà sul serio i destini di scudetto e qualificazione Champions. L’Inter farà qualcosa oltre Palacios? Zero, nada, nicht. Oaktree ha chiuso tutti i rubinetti. Fosse arrivata a marzo, Zielinski e Taremi non sarebbero mai arrivati. L’Inter poteva prendere con facilità Dybala o Chiesa, ma Oaktree ha detto irremovibilmente no».