Palmeri: «Inter, pescato il secondo gruppo più difficile. Contro lo Sheriff…»

L’Inter ha conosciuto le avversarie che affronterà nel girone di Champions League (vedi articolo). In collegamento con “Sportitalia Mercato”, il giornalista Palmeri ha commentato il sorteggio dei nerazzurri e delle altre squadre italiane impegnate in Europa.

URNA IMPIETOSA – Tancredi Palmeri pensa che il girone dell’Inter in Champions League sia piuttosto insidioso e che il sorteggio non sia stato molto benevolo con i nerazzurri: «All’Inter e al Milan è andata piuttosto male. All’Atalanta benissimo e alla Juventus meglio. L’Inter ha il secondo gruppo più difficile, il Milan il terzo. L’Atalanta non poteva pescare di meglio. Il Chelsea è il detentore, ma non sembra così impossibile per la Juventus, anche se aumenta la fiducia con l’arrivo di Romelu Lukaku. Il Milan era in quarta fascia, quindi era impossibile evitare le pallottole. Per l’Inter è il girone del 2020 ancora una volta, c’erano già Real Madrid e Shakhtar Donetsk. Con lo Sheriff Tiraspol ci sarà anche una trasferta complicata dall’altro lato dell’Europa».