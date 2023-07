Palmeri: «Inter non può accettare meno di 300 milioni per…»

Tancredi Palmeri ha commentato le ultime voci circa l’offerta dall’Arabia Saudita per Lautaro Martinez. Questo il suo parere su Twitter per l’Inter.

RISPETTO – Tancredi Palmeri è netto sul possibile interessamento dall’est del Mondo per il bomber argentino nerazzurro: «Se Lautaro Martinez vorrà andare – non pare – l’Inter dovrà considerarlo. Per un giocatore come l’argentino, del suo status, e con un’offerta da 240 milioni di € totali dall’Arabia Saudita, vuol dire l’Inter non possa accettar meno di 300 milioni per il cartellino. Fatevi rispettare».