Palmeri: «Inter, nessuno ti pensava così forte! Ma occhio al Milan»

Tancredi Palmeri sottolinea un aspetto che potrebbe impensierire l’Inter nel derby contro il Milan. Poi traccia un bilancio sugli scontri diretti del recente passato.

ATTENZIONE – Tancredi Palmeri esprime la propria opinione su Inter e Milan, che domani si affronterà in un attesissimo scontro diretto. Su Sportitalia, in collegamento da Milano, il giornalista dichiara: «Nonostante si possa pensare che il derby arrivi troppo presto, questo è già il momento giusto. Perché Inter e Milan volano incontrastate sul campionato italiano. Negli ultimi quattro anni ogni volta vincere o perdere un derby ha influito sull’inerzia finale del girone. Simone Inzaghi e Stefano Pioli sicuramente tengono conto di questo. Il 2023 è stato particolarmente funesto per il Milan. È da capire quanto questa serie negativa possa influire sul Milan. La battuta che ha fatto Inzaghi in conferenza stampa evidentemente ce l’aveva nel taschino ed ha anche ragione. Se pensiamo a come veniva valutato il mercato dell’Inter, a tutte le critiche rivolte per i mancati obiettivi, nessuno aveva in testa che l’Inter potesse essere più forte dell’anno scorso. Inzaghi dovrà fare attenzione su un aspetto: la catena di destra. In tutti i derby contro il Milan ha giocando sapendo di avere una nave sbilanciata sulla sinistra. Perché il gioco pendeva su Theo Hernandez e Rafael Leao, da dove arrivava il pericolo. Invece adesso, non solo Pulisic spinge e sfonda, ma anche Loftus-Cheek performa in area offensiva. Mi aspetto comunque dall’Inter un alto ritmo sin dall’inizio, come anche negli altri derby».